Son Dakika
Kilis'te 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen nar kabuğu bulundu
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
"Maçın sonuna kadar bitmeyen bir destek bekliyoruz"
Balıkesir’de 120 düzensiz göçmen yakalandı
MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldı"
Çukurova'da limon hasadı başladı
Gurbetçiler için ana vatandan "ayrılık vakti"
Bangkok dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu
Bursa'da fabrika yangını
Dijital TV platformu TV+, 2 ay boyunca kırmızı-beyaza boyanacak

Saraybosna'da 500 kilogramlık uçak bombası bulundu

- İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen bombanın, imha edilmek üzere şehir dışına taşınması için 2 kilometrelik alan tahliye edilecek

Genel 05.09.2019, 13:38 05.09.2019, 13:59
Saraybosna'da 500 kilogramlık uçak bombası bulundu
banner63

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen 500 kilogram ağırlığında uçak bombası bulundu.

Bosna Hersek Radyo ve Televizyon Kurumu binasının arkasındaki inşaat alanında tesadüfen rastlanan uçak bombası nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi (FUCZ) Başkanı Fahrudin Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imha işlemleri için uçak bombasının pim tespitinin yapılacağını aktararak, duruma göre yerinde ya da şehir dışına taşınarak imha edileceğini ifade etti.

Solak, pimin bombanın taşınmasına engel olacak türde olması durumunda şehrin neredeyse yarısını tahliye etmek zorunda kalabileceklerini belirterek, uzmanlar tarafından yapılacak imha işlemi sırasında bombanın etrafındaki 2 kilometrelik bir alanın boşaltılması gerektiğini anımsattı.

İngiltere yapımı olan uçak bombasının, 1944 yılında Saraybosna'ya atıldığı tahmin ediliyor.

Aynı bölgede 2013'te de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 227 kilogram ağırlığında başka bir uçak bombası bulunmuş ve imha edilmişti. Saraybosna'nın Boljakov Potok semtinde de 2014'te yine 500 kilogramlık bir uçak bombası bulunmuş ve bomba şehir dışına götürülerek etkisiz hale getirilmişti.

#bomba #İkinci Dünya Savaşı #Saraybosna
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@