Sarıyer'de su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kanaldan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kireçburnu Sahili mevkisinde, Mehmet Karadağ'a ait "Aşk" isimli at, sahibinin kontrolünden kurtularak su kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Sarıyer İtfaiye ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar da atı kurtarmak için itfaiyeye yardım etti.

At, itfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın sonunda düştüğü su kanalından çıkarıldı.

Sahibine teslim edilen atın herhangi bir sakatlık yaşamadığı öğrenildi.