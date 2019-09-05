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Sarıyer'de su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kanaldan çıkarılarak sahibine teslim edildi.Kireçburnu Sahili mevkisinde, Mehmet Karadağ'a ait "Aşk" isimli at, sahibinin...
Genel 05.09.2019, 02:59 05.09.2019, 07:02
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kanaldan çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Kireçburnu Sahili mevkisinde, Mehmet Karadağ'a ait "Aşk" isimli at, sahibinin kontrolünden kurtularak su kanalına düştü.
At, itfaiye ekiplerince yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın sonunda düştüğü su kanalından çıkarıldı.
Sahibine teslim edilen atın herhangi bir sakatlık yaşamadığı öğrenildi.
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