Sarıyer'de ilkokulun tahliye edilmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sarıyer'deki Tuncay Bartun İMKB Doğanevler İlkokulunun deprem riski nedeniyle tahliye edilmesine ilişkin, "Bu karar öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefinde alındı." dedi.

Yazıcı, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim yılı çalışmalarının çok yönlü yürütüldüğünü ve yeni binaların yapımının hızla devam ettiğini söyledi.

Diğer taraftan, binalarda, Milli Eğitim Bakanlığının standartlarında ortaya çıkan yenilikler doğrultusunda sürekli incelemelerin ve teknik değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 36 bina için yıkım kararı verildi. Çok yönlü yapılan teknik değerlendirmeler, yeni veriler eşliğinde derinleştirilen analizlerle binaları kullanan öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenler, personel, veliler ve bütün kullanıcıların can, mal güvenliği ile istenilen düzeyde daha nitelikli yeni nesil binalar yapmak için yıkım kararı alındı."

Yazıcı, alınan yıkım kararı doğrultusunda hızla okulların boşaltılmasının ve ilçe bazlı olarak öğrencilerin eğitim ve öğretim görecekleri yeni binalarda mevcut eğitimin daha etkin yürütülmesi için gerekli planlamaların yapıldığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu karar öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefinde alındı. Mutlaka zorlukları olacak. Başlangıçta belli problemlerimiz olabilecek. Belki ikili eğitim zorunluluğu doğduğu için bu zorluk yaşanmış olacak ama öncelik yaptığımız zaman hepimizin içinin rahat edeceği bir şekilde gözümüzün bebeği olan çocuklarımız için bu binaların boşaltılması önem arz ediyordu. Bu çerçevede bu karar uygulandı. İlçe kaymakamlıklarımıza gönderilen yazılarla, yapılan planlamalarla bu binalarımızla ilgili önlemler alındı. Bu binalar yıkıldıktan sonra alınan destek ve fonlarla birlikte Valiliğimizin alacağı önlemler ile yeni, daha modern binalar yapılacak. Bu binalar yıkıldıktan sonra yerlerine yine yeni nesil, çok nitelikli binalarımız yapılmış olacak. Güncellenen standartlara uygun olmak üzere. Çok daha kullanışlı, ekonomik ve verimli binalarımız yapılmış olacak. Yıkılan okulların yerine arsalarımızda sadece yine okul yapılacak."

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin hiçbir endişeye kapılmamasını isteyen Yazıcı, okullarda eğitime ve öğretime devam edeceklerini söyledi.

- "Yıkılan okulların yüz ölçümünün iki katı kadar okul yaptık"

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi Direktör Yardımcısı Yalçın Kaya ise İstanbul'da, 1999 depreminden sonra İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'ni, Dünya Bankası ile başlattıklarını söyledi.

Bugüne kadar 2 milyar avroya yakın bir meblağın İstanbul'daki deprem risklerinin azaltılması, afete hazırlık kapasitesinin artırılması, haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve öğrencilerin deprem esnasında ne yapacaklarıyla ilgili bilgilendirilmesi hususlarında harcandığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 1999 depremi öncesinde yapılmış yaklaşık bin 164 okuldan 648'inde güçlendirme çalışması yaptık. 648 alanda yaklaşık 800 binayı güçlendirdik. 316 sahada da mevcut binayı yıkarak yeniden yaptık. Bunlarda da toplam 346 bina yaptık. Toplamda bin 164 okulumuzdan 964 binanın bir kısmını güçlendirerek, bir kısmını da yıkıp yeniden yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Bu projemiz yaklaşık 1,4 milyon öğrenciye hitap eden bir projedir. 2,8 milyar lira okulların yıkılıp yeniden yapılmasına ve güçlendirilmesine harcandı."

Bugün konuşulan bazı binaların mevcut ekonomik kararlar doğrultusunda güçlendirilmesi ve yıkılıp yeniden yapılmasının daha uygun olduğu yönünde karar aldıklarını kaydeden Kaya, "Bu okullarımızın tamamı mevcut alanlarındaki arsalarında yapılıyor. Yıkılarak yerine bugünün şartlarına ve bakanlığımızın yeni sunduğu kriterlere uygun bir şekilde yapılıyor. Bugüne kadar yaklaşık okullarımızda kapasite artırımı olarak neredeyse bire iki oranında, mevcut yıktığımız okulların yüz ölçümü olarak iki katı kadar okulumuzu yaptık." diye konuştu.