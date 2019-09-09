Sarp Gümrük Kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.
Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen Türk plakalı bir tır, Sarp Gümrük Kapısında riskli olarak değerlendirilerek arama hangarına sevk edildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerce aracın dorsesinde gerçekleştirilen aramada, yemek dolabının içerine gizlenmiş vaziyette 12 koli tespit edildi. İçerisine hava girmesi için özel olarak hazırlanan kolilerde toplam 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.
Piyasa değeri yaklaşık 142 bin Türk lirası olan 2 bin 500 adet su kaplumbağasını yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokmak isteyen şahıslar hakkında yürütülen adli soruşturmaya devam ediliyor.
(Mehmet Kalay/İHA)
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