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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Tuz Gölü roket yarışlarına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknofest kapsamında düzenlenen Tuz Gölü roket yarışlarına katıldı. Demir, “Bu tarz etkinlikler Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda yeni bir eşik atlayacağının göstergesi" dedi.

Genel 08.09.2019, 16:45
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Tuz Gölü roket yarışlarına katıldı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknofest kapsamında düzenlenen Tuz Gölü roket yarışlarına katıldı. Demir, “Bu tarz etkinlikler Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda yeni bir eşik atlayacağının göstergesi" dedi.

Roketsan’ın Aksaray’da bulunan Hisar Atış Alanı’nda gerçekleştirilen yarışmaya kızıyla beraber gelen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Demir, “Bu tarz yarışmalar ülkemizin önünü açacak en önemli faaliyetler arasında yer alıyor. Bizde buna elimizden gelen desteği verdik, vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Burada gençlerin faaliyetlerini yerinde görmek, onların heyecanlarını hissetmek, onlara cesaret vermek, katkıda bulunmak, bizim de kendilerinin yanında olduğumuzu hissettirmek gerekiyor. Ülkemizin önünü açacak, vizyoner gençlerimizi buluşturacak ve bir öteki aşamaya geçirecek, yani yaptıkları işlerle buradan aldıkları cesaretle çok daha büyük işler başarmanın önünü açacak adımlar olacak bunlar” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yarışmaların Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda yeni bir eşik atlayacağının göstergesi olduğunun altını çizen Demir, “Gençlerimiz hiçbir şekilde kafalarında olan projelerin ve fikirlerin atıl kaldığını hissetmemeliler, biz bu anlamda onlara her türlü desteği vermeliyiz ve önlerini açmalıyız. Onlarda bu desteği hissettikçe daha fazla üretken olacaklar, daha fazla proje üretecekler ve bizde hep beraber geleceğe doğru yürüyeceğiz” dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığının oluşturduğu vizyonergenc.com portalından bahseden Demir, “Bu portala gençlerimizi bekliyoruz. Her türlü proje, fikir, ekip oluşturma talepleri ve staj taleplerini kafalarında her ne varsa, bize iletmelerini, fikirlerini olgunlaştırmada yeni ekipler oluşturmalarını bekliyoruz. Bu canlılık gerçekten kritik kütleye erişen nükleer reaksiyon gibi müthiş bir enerji dolacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.

(Mevlüt Hasgül - Fatih Erdoğan/İHA)
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