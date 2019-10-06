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Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü

- İsmail Demir'in 97 yaşında vefat eden annesi Kadire Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Genel 06.10.2019, 17:13
Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 97 yaşında vefat eden annesi Kadire Demir, İstanbul'da toprağa verildi.

Kadire Demir için Başakşehir 2. Etap Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına İsmail Demir, Kadire Demir'in yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, savunma sanayisinden kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Kadire Demir’in cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.


#Kadire Demir #Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir
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