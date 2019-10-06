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Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü
- İsmail Demir'in 97 yaşında vefat eden annesi Kadire Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Genel 06.10.2019, 17:13
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 97 yaşında vefat eden annesi Kadire Demir, İstanbul'da toprağa verildi.
Kadire Demir için Başakşehir 2. Etap Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Kadire Demir’in cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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