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Sayısal Loto çekildi (1)
ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1249. çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 17, 22, 36, 43 ve 44 olarak belirlendi.(Sürecek)
Genel 31.08.2019, 19:29
ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1249. çekilişi yapıldı.
(Sürecek)
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|Takımlar
|O
|P
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|3
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|6
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|6
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|4
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|2
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|2
|3
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|2
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|2
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|1
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|3
|1
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|2
|0
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|0
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|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
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|7
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|4
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|6
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|5
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|4
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|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
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|3
|2
|14. Villarreal
|2
|1
|15. Granada
|2
|1
|16. Eibar
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
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