Sayısal Loto çekildi - 11.09.2019

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1252. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)