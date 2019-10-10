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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira ikramiye devretti

Genel 09.10.2019, 22:15
Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 125 kişi 5 bin 785 lira, 4 bilen 5 bin 847 kişi 93 lira ve 3 bilen 110 bin 130 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

#Sayısal Loto #milli piyango
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