Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1256. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.



Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 948 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 464 kişi 88 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 84 bin 152 kişi ise 12 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)