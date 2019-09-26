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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş ikramiye devretti

Genel 25.09.2019, 22:37
Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1256. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 948 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 464 kişi 88 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 84 bin 152 kişi ise 12 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

#Milli Piyango İdaresi #Sayısal Loto
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