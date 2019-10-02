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Sayısal Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı
Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 17, 31, 33, 34 ve 42 olarak belirlendi.
Genel 02.10.2019, 21:59 02.10.2019, 22:12
ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 17, 31, 33, 34 ve 42 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 809 bin 653 lira 73 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 5 bin 863 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 666 kişi 81 lira 50'er kuruş ve 3 bilen 104 bin 283 kişi ise 11 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
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