Sayısal Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1259'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 19, 23, 24, 27 ve 34 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1259'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 164 bin 652 lira 81 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.