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Sayısal Loto çekildi: 6 bilen çıkmadı

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 888 bin 915 lira ikramiye devretti

Genel 21.09.2019, 21:40 21.09.2019, 21:47
Sayısal Loto çekildi: 6 bilen çıkmadı

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1255. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 888 bin 915 lira 29 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 115 kişi 6 bin 572 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 3 kişi 95 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 113 bin 690 kişi ise 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

#Milli Piyango İdaresi #Sayısal Loto
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