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Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2019 açıklandı!

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1261'inci çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 21, 27, 37 ve 46 olarak belirlendi.(Sürecek)

Genel 12.10.2019, 21:31 12.10.2019, 21:35
Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2019 açıklandı!

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1261'inci çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 21, 27, 37 ve 46 olarak belirlendi.

(Sürecek)

#Sayısal Loto #Milli Piyango İdaresi
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