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SDE'de “Cammu ve Keşmir'de Güncel Gelişmeler“ konferansı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: "Biz seküler bir ülkeyiz ve tüm dinlerin eşit hak ve fırsatları olduğuna inanıyoruz"

Genel 01.10.2019, 16:51 01.10.2019, 17:10
SDE'de “Cammu ve Keşmir'de Güncel Gelişmeler“ konferansı
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ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "Biz seküler bir ülkeyiz ve tüm dinlerin eşit hak ve fırsatları olduğuna inanıyoruz." dedi.

Büyükelçi Bhattacharyya, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Cammu ve Keşmir'de Güncel Gelişmeler" başlıklı konferansta konuştu.

Hindistan halkının eski bir halk olduğunu, etnik ve dini açıdan da çeşitlilik gösterdiğini söyleyen Bhattacharyya, "Biz seküler bir ülkeyiz ve tüm dinlerin eşit hak ve fırsatları olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Bhattacharyya, Türk medyasının Hindistan'ı yeterince tanımadığını iddia ederek "Türk medyasında zaman zaman ülkemizle ilgili gerçeklere dayanmayan bazı şeyler anlatılıyor.” dedi.

Cammu Keşmir meselesinin geçmişine ve Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime değinen Bhattacharyya, ülkesinin 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ile Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye böldüğünü hatırlattı.

- "Biz Hindu devleti değiliz, seküler devlet olmaktan mutluyuz."

Hindistan hükümetin kararının idari nitelikte olduğunu ve iyi yönetişimi geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Bhattacharyya, Anayasa'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddesinin operasyonel olmayan bazı hükümlerinin kaldırılarak dezavantajlı bölgelere sosyoekonomik adalet sağlamayı amaçladığını savundu.

Bhattacharyya, hükümetin kararının 31 Ekim'de yürürlüğe gireceğine işaret ederek "Bunu yapmamızın bir nedeni de sürekli devam eden sınır ötesi terörizmi sınırlandırmaktır." diye konuştu.

Cammu Keşmir'de bu süreçte iletişim ve güvenlik konusunda bazı kısıtlamaların olduğunu belirten Bhattacharyya, "Cammu Keşmir’de sokağa çıkma yasağı hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı. İletişim hatlarını bir süre kestik çünkü bu hatlar teröristler tarafından da kullanılıyordu." ifadelerini kullandı.

Hindistan’da 180 milyon Müslüman'ın yaşadığını ve Cammu Keşmir’in de ciddi bir Müslüman nüfusa sahip olduğunu ifade eden Bhattacharyya, "Biz Hindu devleti değiliz, seküler devlet olmaktan mutluyuz. Herkes kendi dinini istediği gibi yaşayabilir." şeklinde konuştu.

Bhattacharyya ayrıca Cammu Keşmir kararıyla kadın hakları, eğitim hakkı ve insan hakları konularında gelişmelerin yaşanacağını iddia etti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

#Cammu Keşmir #Hindistanın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya #SDE
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