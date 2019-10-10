Sebastian Manz, Tekfen Filarmoni ile müzikseverlerle buluşuyor
- Klarnetin yıldız ismi Sebastian Manz Tekfen Filarmoni ile Ankara ve İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek
İSTANBUL (AA) - Klarnetin yıldız ismi Sebastian Manz Tekfen Filarmoni ile Ankara ve İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 13 Kasım'da Ankara CSO Sahnesi'nde, 14 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar'da ve 15 Kasım'da İstanbul Hisar Okulları'nda sonbahar konserleri verecek.
Sebastian Manz'a, Ankara CSO Sahnesi ve İstanbul Hisar Okulları temsillerinde, sevilen Türk klarnet virtüözü ve akademisyen Serkan Çağrı da eşlik edecek. Serkan Çağrı, "Nazende Sevgilim" eserini Sebastian Manz ile seslendirecek.
Türk bestelerini seslendirmeyi önemseyen Tekfen Filarmoni, konsere Ferit Alnar'ın "Prelüd ve İki Dans" eseriyle başlayacak, Sebastian Manz'ın solistliğindeki Weber'in 2 No'lu Klarnet Konçertosu'nun ardından, Çaykovski'nin 4 No'lu Senfonisi'ne yer verecek.
Tekfen Vakfı'nın 20'nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle, bilet fiyatları 50 TL, öğrenci ve emeklilere ise 10 TL olarak belirlendi. Müzikseverler biletleri Biletix'ten satın alabilecek.
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