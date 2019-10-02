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"Seçimlerde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz"

- Tunus Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Nebil Bifun, 13 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması için bazı girişimlerde bulunduklarını açıkladı

Genel 02.10.2019, 19:45

TUNUS (AA) - Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

YSK Başkanı Bifun, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, 13 Ekim'de düzenlenecek seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bifun, "Cumhurbaşkanı adayları Kays Said ile (tutuklu medya patronu) Nebil el-Karvi arasında fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışıyoruz." dedi.

YSK'nin Adalet Bakanlığı ve Başsavcılıkla yazışmalar yaptığını söyleyen Bifun, Karvi'nin vatandaşlara seslenebilmesi ve cumhurbaşkanlığı kampanyasını yürütebilmesi için izin talep edildiğini aktardı.

Yargı bağımsızlığının önemini vurgulayan Bifun, "Herkes bu sorumluluğu almalı." diye konuştu.

Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said yüzde 18,4, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi ise yüzde 15,6 oy alarak ikinci tura kalmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi, kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.

Karvi, 23 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

#Cumhurbaşkanlığı #Kays Said #Nebil Bifun #Nebil el-Karvi #seçim #Tunus Yüksek Seçim Komisyonu
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