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"Seçimlerde usulsüzlük" iddiasıyla 37 sanığa FETÖ davası

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin bulunduğu 37 şüpheli hakkında FETÖ kapsamında davalar açıldı - Hazırlanan 7 iddianamede, 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 34 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor

Genel 25.09.2019, 17:11
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İSTANBUL (AA) - ENES CAN - İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen sandık kurulu başkan ve üyelerinin aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında davalar açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin şikayetler üzerine, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında başlatılan FETÖ soruşturmalarının bir kısmı tamamlandı.

Soruşturma sonucunda tutuksuz 3 sanık hakkında ''FETÖ'ye üye olmak'' suçundan, tutuksuz 34 sanık hakkında ise ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etme'' suçundan 7 iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianameler gönderildiği İstanbul ağır ceza mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında, 1 şüpheli hakkında ''yetkisizlik'' kararı verilerek dosyası Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yine ifadesi alınan aynı dosya kapsamında şüpheli olarak bulunan 5 kişi hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

İddianamede ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası istenen Ahmet Çolak ve Mesut Köse'nin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. İddianamede, sanık Çolak'ın örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesabında para artışının bulunduğu vurgulandı.

Başka bir iddianamede 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme'', sanık Ramazan Şahin'in ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, bu sanıkların Bank Asya'daki hesaplarında artış yaşandığı ve FETÖ'ye iltisakı nedeniyle kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğu bilgisi ile sanık Ramazan Şahin hakkında örgütte yer aldığına dair bir tanığın ifadesine yer verildi.

Diğer 5 iddianamede ise 27 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme'' suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu iddianamelerde yer alan tüm sanıkların da örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesaplarında para artışının bulunduğu veya yeni hesap açtığı, FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan veya kayyum atanan firmalarda SGK kaydının bulunduğu, yine örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan dernek, sendika ve STK'larda üyeliklerin yer aldığı belirtilerek, haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair ihbar veya tanık beyanlarına yer verildi.

#FETÖ #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #seçim
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