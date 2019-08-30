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Şehidin evinin önüne törenle bayrak dikildi

Erzincan’ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı iken görevi başında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol’un, Beypazarı Yoğunpelit köyündeki evi önüne dualarla bayrak dikildi.

Genel 30.08.2019, 17:40

Erzincan’ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı iken görevi başında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol’un, Beypazarı Yoğunpelit köyündeki evi önüne dualarla bayrak dikildi.

Şehit Nuh Alper Bol’un ruhuna ithafen cuma namazı öncesi Beypazarı Yoğunpelit Köyü Camii’ nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Cuma namazından sonra şehidin arkadaşlarınca yaptırılan bayrak direğine, duaların ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayrak göğe çekildi.

Şehidin Babası Reşat Bol, “Oğlumun arkadaşları evimizin önüne 7 metrelik bir bayrak direği dikerek, Mevlidi-i Şerif okutup anmak istemişler, duygulandık, memnuniyet duyduk. Başta bu organizasyonu yapan Asaf Başal ve arkadaşlarına, köylülerimize ve uzaktan katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Kaya Güneş/İHA)
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