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Şehidin evinin önüne törenle bayrak dikildi
Erzincan’ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı iken görevi başında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol’un, Beypazarı Yoğunpelit köyündeki evi önüne dualarla bayrak dikildi.
Genel 30.08.2019, 17:40
Erzincan’ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı iken görevi başında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol’un, Beypazarı Yoğunpelit köyündeki evi önüne dualarla bayrak dikildi.
Şehidin Babası Reşat Bol, “Oğlumun arkadaşları evimizin önüne 7 metrelik bir bayrak direği dikerek, Mevlidi-i Şerif okutup anmak istemişler, duygulandık, memnuniyet duyduk. Başta bu organizasyonu yapan Asaf Başal ve arkadaşlarına, köylülerimize ve uzaktan katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.(Kaya Güneş/İHA)
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