Şehit arkadaşının ismini okçuluk kulübünde yaşatıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliğinde görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Kırgız asıllı Ali Timur, okçuluk ve ata binme kurslarıyla çocuk ve gençlere "Selçuklu ruhu"nu aşılıyor.

Bitlis'te iki yıl önce teröristlere yönelik operasyonda 3 merminin isabet ettiği kolunda sinir hasarı oluşan uzman çavuş Timur, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) iki yıl tedavi gördü.

Daha sonra malulen emekli olan Timur, kucağında şehit düşen silah arkadaşı uzman çavuş Veysel Şirin'in adını yaşatmak ve Selçuklu kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla Tatvan Şehit Veysel Şirin Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü'nü kurdu.

Ahlat ilçesinde 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapıldığı Çarho mevkisinde verdiği kurslarla çocuk ve gençlere hem okçuluğu hem de ata binmeyi öğreten Timur, asırlar önceki kültürü de gelecek nesillere aktarıyor.

- "Selçuklu ruhunu gençlerimize aşılamayı amaçlıyoruz"



Timur, AA muhabirine, 2014-2017 yıllarında Tatvan'da Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptığını söyledi.

İki yıl önce ocak ayında bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada sağ koluna 3 merminin isabet etmesi sonucu yaralandığını anlatan Timur, "Sağ kolumda sinir hasarı oluştu. İki yıl Ankara GATA'da tedavi gördükten sonra malulen emekli oldum. Ardından gençlere faydalı olmak için okçuluk derneğini kurmaya karar verdim. Şehit Veysel Şirin, kucağımda şehit verdiğim arkadaşım. Kulübümüze onun adını vermek istedik. Kulübümüze destek sunan Kaymakamımız Mehmet Ail Özkan ve Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Kulüpte farklı yaş gruplarından 80 kişinin eğitim aldığını kaydeden Timur, Malazgirt ile İstanbul'da yapılacak etnospor müsabakalarına Tatvan'dan yarışmacı göndermeyi amaçladıklarını söyledi.

Kulüpteki 4 eğitmenle hem yaz hem de kışın faaliyetlere devam ettiklerini vurgulayan Timur, şöyle konuştu:

"Kayıt almaya devam ediyoruz. Okçuluğa ilgi çok fazla. Bazen kayıtları geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Yazın çalışmalarımızı Çarho mevkisinde, kışın da salonda yapıyoruz. Buralar 1071 Selçuklu toprakları. Amacımız geçmiş kültürümüzü gençlerimize yansıtmak, onlara okçuluğu ve ata binmeyi sevdirmek. Çocukları teknolojik bağımlılıktan koparmak istiyoruz. Bu topraklardaki Selçuklu ruhunu gençlerimize aşılamayı amaçlıyoruz."

- "Ruhen ve fiziken katkıları oluyor"

Kursiyerlerden beden eğitimi öğretmeni Osmaniyeli Gülfem Kütük de okçuluk ile üniversite yıllarında tanıştığını belirterek, Tatvan'a atandıktan sonra da kursa devam ettiğini söyledi.

İlçeye ilk geldiğinde okçuluk kurslarını araştırmaya başladığını aktaran Kütük, "Şehit Veysel Şirin Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübüne geldim. Herkese okçuluğu tavsiye ediyorum. Çok güzel bir spor. Hem ruhen hem de fiziken insanlara katkısının olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Malazgirtli Muhammet Akçay da 1,5 yıldır severek yaptığı okçuluğun faydasını derslerinde de gördüğünü ifade ederek, "Derste dikkat dağınıklığını önlüyor. Dikkat dağınıklığı olan herkesi okçuluğa bekliyoruz. Okçuluk aynı zamanda kamburluğu da giderek sırtı dikleştiriyor. Önceden biraz kamburdum. Şimdi sırtım dikleşti. Okçuluğun çok faydasını görüyorum." dedi.