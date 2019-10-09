Şehit Aybüke öğretmenin ismi kütüphaneye verildi
- Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Yeniçağlar köyündeki ortaokulda oluşturulan kütüphanede yaşatılacak
BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki ortaokulda oluşturulan kütüphaneye, terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verildi.
Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Yalçın'ın ismi, Yeniçağlar Ortaokulunda, okul idaresi ve öğretmenler tarafından oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.
Kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Bilici, 2 yıl önce şehit olan Aybüke öğretmenin hatırasına sahip çıkmak ve ismini yaşatmak için kütüphaneye adının verilmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Kütüphane mekan olarak tek başına bir anlam ifade etmez. Kütüphane öğrencilerin bu mekanı ziyaret etmesi ve buradan faydalanmasıyla anlam kazanır. Okuma kültürünü yaygınlaştırmamız ve doğru okuyan bir toplum haline gelmemiz gerekir." dedi.
Öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Osman Bilici, kütüphaneye emeği geçenlere teşekkür etti.
Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırı sırasında, karne dağıtım töreninin ardından evine gitmek üzere bir başka araçta olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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