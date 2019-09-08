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Şehit güvenlik korucusu tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

Mardin’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Abidin Başçı, ’’Vatan sağ olsun. Bayrak için can vermeye hazırız’’ dedi.

Genel 08.09.2019, 21:37
Şehit güvenlik korucusu tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

Mardin’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Abidin Başçı, ’’Vatan sağ olsun. Bayrak için can vermeye hazırız’’ dedi.

Mardin’in Ömerli ilçesinde düzenlenen Şafak 127 Şehit Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuvar operasyonunda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı (35) için memleketi Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Sefa köyünde tören düzenlendi. Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Köy meydanına getirilen şehit Evren Başçı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. İl Müftüsü İsmail Çiçek’in duasının ardından helallik istendi. Törene katılan şehidin babası Abidin Başçı ve şehidin kardeşlerini, 4 gün önce oğlu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ı şehit veren baba Alaaddin Acar teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Şirin Başçı ve eşi Suphiye Başçı, Kürtçe ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek’in okuduğu duanın ardından şehit Başçı’nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman şehidin babası Abidin Başçı’ya Türk bayrağı verdi. Türk bayrağını alan baba Başçı, ’’Vatan sağ olsun. Bayrak için can vermeye hazırız’’ dedi.

Törende sık sık ’Kahrolsun PKK’ ve ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı.

(İHA)
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