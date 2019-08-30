Şehit Kargın'ın ailesine şehadet belgesi verildi

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, terör saldırısında şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın ailesine şehadet belgesi verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü töreni sonrası şehit üsteğmen Kargın'ın Dalaman'da yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Civelek, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca gönderilen şehadet belgesini Kargın'ın ailesine teslim etti.

Şehit ailesine tekrar başsağlığı dileklerini ileten Civelek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos zaferimizin 97'nci yıl dönümünde, bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için bayrak için can veren, kan veren tüm şehitlerimizle birlikte şehidimiz Emre Kargın'ı ve ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."

Ziyarete, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan katıldı.

Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın, 9 Temmuz'da 34'üncü Hudut Tugayı 5'inci Hudut Taburu Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Irak'ın Kuzeyi Avaşin bölgesindeki Batin üs bölgesinde ikmal faaliyeti esnasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.