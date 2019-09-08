Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
“Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz“
Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
Potada 993. milli sınav
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı
Onlar ormanların atlı koruyucuları
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı direnişi 6’ncı gününde
“Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor“
Motosikletle trafikte terör estiren “ithal” maganda yakalandı

Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

- Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Şehit Kansuva'nın naaşı, Karşıyaka Polis Şehitliğinde toprağa verildi

Genel 08.09.2019, 14:57
Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kansuva'nın eşi Canan ile babası Necati ve annesi Sebahat Kansuva taziyeleri kabul etti.

Kansuva'nın camiye getirilen naaşı, musalla taşından cenaze aracına kadar özel harekat polislerinin omuzlarında, tekbirler eşliğinde taşındı.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Kansuva'nın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

- Kansuva'nın özgeçmişi

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva 1980 yılında Ankara’da doğdu. 1998'de Polis Akademisi’ne giren Kansuva okulu bitirmesinin hemen ardından mesleğe 2002'de Sakarya İl Emniyet Müdürlüğündeki göreviyle başladı.

Kansuva, 5 yıl görev yaptığı Sakarya’nın ardından Eskişehir ve Şırnak İl Emniyet müdürlüklerinde meslek hayatına devam etti. 2015'ten bu yana Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan Kansuva, evli ve iki çocuk babasıydı.

#ankara #cenaze töreni #Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@