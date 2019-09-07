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Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine uğurlandı

Mardin’in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın cenazesi Mardin’de düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

Genel 07.09.2019, 19:52
Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine uğurlandı
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Mardin’in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın cenazesi Mardin’de düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, askeri erkan, protokol üyeleri, mesai arkadaşları polis ve askerler katıldı. Evli ve iki kız çocuğu babası olan 39 yaşındaki Özel Harekat Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva’nın özgeçmişinin okunmasından sonra cenazesi tekbir ve dualarla memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

(Beril Solmuşgül/İHA)
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