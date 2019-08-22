Şehit Uzman Çavuş Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonunda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 27 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit oldu. Şehidin cenaze namazı Erzurum’da öğle namazını müteakip Narmanlı Camisi’nde kılındı.
Şehit oğlunun tabutu başında bekleyen anne Nesrin Güntekin ise “Ağlamayın, onları sevindirmeyin. O bizim gururumuz” diyerek yakınlarını teselli etti.
AĞABEY-KARDEŞ AYNI YERDE GÖREV YAPIYORDU
Babasının cenazesi başında olanlardan habersiz şaşkın bakışlarla çevreyi gözetleyen şehidin 3 yaşındaki kızı Mira Esila Güntekin, törene katılanları gözyaşlarına boğdu.
İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın kıldırdığı cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, STK mensupları, şehit yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.
Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Dumlu Şehitliği’nde toprağa verildi.
Nesrin ve Cemalettin Güntekin’in 4 çocuklarından üçüncüsü olan şehit Muhammed Ferdi Güntekin’in evli ve 1 çocuğunun olduğu öğrenildi.
(İHA)
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