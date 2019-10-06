Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Şanlıurfa'da JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi
TOKAT (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa'dan askeri uçakla Tokat'a getirilen 26 yaşındaki şehit Türk'ün naaşı, Almus ilçesi Ormandibi köyündeki babaevine götürülerek helallik alındı.
Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Taşlıhöyük mevkisinde dün Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu 15 asker yaralanmış, Uzman Çavuş İsmail Türk kurtarılamamıştı.
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