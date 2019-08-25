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Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer, gözyaşları ile toprağa verildi
Dün Hakkari’de şehit düşen Uzman Onbaşı İdris Gezer, memleketi Sinop’un Durağan ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
Genel 25.08.2019, 16:10
Dün Hakkari’de şehit düşen Uzman Onbaşı İdris Gezer, memleketi Sinop’un Durağan ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer için askeri törenin ardından cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazında binlerce vatandaş şehit asker için saf tuttu. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Alper Cevdet Batu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, İl Emniyet Müdür Vekili Oğuz Lale, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.(Ali Sezer/İHA)
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