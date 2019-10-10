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"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

- Milli Savunma Bakanlığı: - "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" - "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere, 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG"

Genel 10.10.2019, 18:03
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzilerinin tespit edilerek, ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işlediği belirtildi.

Açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere, 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG. Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

#Milli Savunma Bakanlığı
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