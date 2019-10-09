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“Seksenler“ 11 Ekim'de yeniden izleyiciyle buluşuyor

- TRT ekranlarında ilk kez 2012'de yayınlanan ve mahalle duygusu ile dayanışma temalarını ele alan dizinin yeni bölümü, 11 Ekim Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek

Genel 09.10.2019, 17:24 09.10.2019, 17:40
“Seksenler“ 11 Ekim'de yeniden izleyiciyle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - TRT 1'in sevilen dizisi "Seksenler" yeni bölümleriyle 11 Ekim'de tekrar seyircilerle buluşacak.

Yapımcılığını Birol Güven'in, senaryosunu Güven ve MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturacak.

İlk kez 2012'de TRT ekranlarına gelen ve mahalle duygusu, yardımlaşma ile dayanışma temalarını ele alan dizinin yeni bölümü, 11 Ekim Cuma günü saat 20.00'de yayınlanacak.

Yayınlandığı dönem büyük beğeniyle izlenilen, tekrar yayınlarıyla takip edilmeye devam edilen dizi, usta oyuncu kadrosuyla hafta içi her gün haber bülteni öncesi ekranlara gelecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol ve Osman Büyükercan yer alacak.

#dizi #Seksenler #Seksenler dizisi
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