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Selçuk Bayraktar: "AKINCI’nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız"

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Afrin Harekatı’nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI’nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız" dedi.

Genel 09.10.2019, 23:13
Selçuk Bayraktar: "AKINCI’nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız"
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Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Afrin Harekatı’nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI’nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız" dedi.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Bayraktar TB2 SİHA" ismiyle bir video paylaşan Bayraktar, "Afrin Harekatı’nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI’nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız. Rabbim Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı’nda tüm milletimizin gazası mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

(Vedat Bayraktar/İHA)
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