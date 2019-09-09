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Selde hayatını kaybeden çocukların sırası çiçeklerle süslendi

- Düzce'de 17-18 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden ikiz kardeşler ile ablalarının okuldaki sıralarına arkadaşları tarafından çiçek konuldu

Genel 09.09.2019, 13:28
Selde hayatını kaybeden çocukların sırası çiçeklerle süslendi
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DÜZCE (AA) - Düzce'de 17-18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden ikiz kardeşler ile ablalarının okul sırası çiçeklerle süslendi.

Sel felaketinde hayatını kaybeden Funda (9) ile ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın (7) öğrencisi olduğu Avni Akyol İlkokulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı buruk başladı.

Sınıf arkadaşları, ikiz kardeşler ve ablalarının sırasına çiçek bıraktı.

Sınıf öğretmeni Elif Beytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılına üzgün başladıklarını söyledi.

İkiz kardeşlerle çok güzel vakitler geçirdiklerini dile getiren Beytekin, "Sanem ve Sinem benim sınıfımdaydı, birinci sınıfı ben okuttum. Bir yıl birlikteydik, çok güzel ve eğlenceli bir yıl geçirdik. Maalesef çocuklarımızı sel felaketinde kaybettik. Biz öğretmenler, öğrencilerimizi çocuklarımız gibi görürüz. Onlar da benim çocuklarımdı. Çok üzgünüm, acımız çok büyük, kelimelerle ifade edilemez." diye konuştu.

Onları unutmayacaklarını kaydeden Beytekin, "Onların 'Günaydın' ve 'İyi Günler' demelerini ve bana sarılmalarını, masum bakışları ve seslerini duyamamak beni çok üzecek. Bu yıl benim için çok zor bir yıl. Bugün onların sıralarına çiçek koyduk, onları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

#düzce
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