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Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı
Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi mabet Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu taştı.
Genel 11.08.2019, 08:58
Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi mabet Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu taştı.
Cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ikram edildi.(Koray Ustabaşı/İHA)
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