Senegal Cumhurbaşkanı Sall'a "Yılın Adamı" ödülü
- Afrika Petrolü ve Gücü, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ı "kıtanın enerji sektörüne katkısı" nedeniyle yılın adamı seçti
DAKAR (AA) - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Afrika'nın enerji ve yatırım alanındaki lider platformu Afrika Petrolü ve Gücü (AOP) tarafından, kıtanın enerji sektörüne katkısı nedeniyle "Yılın Adamı" ödülüne layık görüldü.
AOP'nin sitesinde yer alan açıklamada, oy birliğiyle Cumhurbaşkanı Sall'ı yılın adamı seçen sektör üyelerince, Senegal'in, büyük yatırımcıları çeken ve gelecek vadeden keşiflerin ardından güçlü bir petrol endüstrisi inşa etmeye kendini adadığı vurgulandı.
Açıklamada, "Macky Sall'ın liderliğinde, ülke yatırımcı çekmek konusunda büyük adımlar attı." ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Sall'a ödülü, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bugün başlayan ve 11 Ekim'e kadar sürecek, Afrika ülkelerinden petrol ve enerji alanında görev yapan 20 bakanın katıldığı AOP 2019 Konferansında takdim edilecek.
- Senegal Cumhurbaşkanı "Sunhak Barış Ödülü"ne de layık görülmüştü
Evrensel Barış Federasyonu, hafta sonu Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın, Sunhak 2020 Barış Ödülü'nü kazandığını açıklamıştı.
Sunhak Barış Ödülü komitesinden yapılan açıklamada, Sall'ın ülkesinin ekonomik kalkınması için izlediği "şeffaf politikalar"ın ödülün verilmesinde etkili olduğu kaydedilmişti.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:46
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2