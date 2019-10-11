Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvuru süresi uzatıldı
- Türkiye'de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon etkinliği için 15 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek
İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon etkinliği Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvurular 15 Ekim'e kadar uzatıldı.
Birlik'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye'de sermaye piyasasında düzenlenecek ilk hackathon olan Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Etkinlik kapsamında takımlardan, sermaye piyasaları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek proje geliştirmeleri bekleniyor. Serathon-in, yapay zekadan algoritmik işlemlere, büyük veri yönetiminden finansal teknolojilere kadar birçok alanda katılımcıların hayal gücünü sınırlandırmadan istedikleri teknolojiyi kullanarak proje geliştirmelerine imkan sunuyor.
Dereceye giren takımlar ayrıca Workinton tarafından 1 ay ile 6 ay arasında değişecek süreyle coworking hediyesinin de sahibi olacak.
Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin hayat bulması amacıyla ilerleyen dönemde "Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi" kurulması da planlanıyor. Serathon-in'de dereceye giren yazılım projeleri kuluçka merkeziyle daha ileri aşamaya taşınabilecek.
Başvuru süresi 15 Ekim'e uzatılan Serathon-in etkinliğine "www.serathonin.org.tr" üzerinden başvurulabiliyor. Sermaye piyasasına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için ücret ödenmiyor.
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