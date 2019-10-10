Serbest bırakılan Tunus Cumhurbaşkanı adayından "uzlaşı" iddialarına yalanlama

TUNUS (AA) - Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve dün serbest bırakılan Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi, siyasi taraflarla "uzlaşı" sonucu serbest bırakıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Başkent Tunus'taki parti merkezi önünde açıklamalarda bulunan Karvi, "Ne Nahda ne hükümet ne de Yusuf Şahid... Hiçbir siyasi tarafla uzlaşı yapmadım. Haksızlığa uğradığım için serbest bırakılmam bağımsız yargının kararıdır." ifadelerini kullandı.

Medya patronu Nebil el-Karvi'nin lideri olduğu Tunus'un Kalbi Partisi'nin 6 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde yüzde 15,6 oyla ikinci sırada yer alması ve koalisyon için anlaşmaya varmasına ilişkin de Karvi, "Koalisyon için acelemiz yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tamamladıktan sonra parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını göreceğiz. Sürprizler olabilir." dedi.

Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi dün serbest bırakılmıştı.

- Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmıştı

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki bağımsız aday Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura kalmıştı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.



