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Serbest bırakıldıktan 15 dakika sonra motosiklet çaldı
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ve savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlı, kısa süre sonra motosiklet çaldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.Alınan bilgiye...
Genel 26.09.2019, 17:13
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ve savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlı, kısa süre sonra motosiklet çaldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlı, yaklaşık 15 dakika sonra motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.
Hakkında 15 hırsızlık dosyası bulunan zanlının Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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