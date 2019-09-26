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Serbest bırakıldıktan 15 dakika sonra motosiklet çaldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ve savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlı, kısa süre sonra motosiklet çaldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.Alınan bilgiye...

Genel 26.09.2019, 17:13
Serbest bırakıldıktan 15 dakika sonra motosiklet çaldı
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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan ve savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlı, kısa süre sonra motosiklet çaldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi Y.Ş. (30), Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlı, yaklaşık 15 dakika sonra motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

Hakkında 15 hırsızlık dosyası bulunan zanlının Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.


#hırsızlık #jandarma #motosiklet
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