Seyir halinde alev alan otobüste hasar oluştu
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, hasara yol açtı.Erzincan-Sivas kara yolunda seyreden Metro Turizm firmasına ait 34 GJ 9996 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü, Sakaltutan mevkisinde aracın motor...
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Erzincan-Sivas kara yolunda seyreden Metro Turizm firmasına ait 34 GJ 9996 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü, Sakaltutan mevkisinde aracın motor kısmının alev aldığını fark etti.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekiplerince bir süre kara yolundaki ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.
Yolculardan Aytaç Üstün, Erzincan'dan İstanbul'a doğru yola çıktıklarını söyledi. Otobüste yaklaşık 30 yolcunun bulunduğunu ifade eden Üstün, şöyle konuştu:
"Otobüs Sakaltutan rampasına geldiğinde teklemeye başladı. Bir problem olduğu belliydi. Şoför ve biz dumanın çıktığını fark ettik ve otobüsten aşağıya indik. Ardından yangın söndürme tüpleri ile sürücü müdahale etti. Büyük bir facia olmadan yangın söndürüldü. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım. Devlet denetimlerini artırmalı."
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