Siber suçların ekonomiye verdiği zararda büyük artış

AMSTERDAM (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nca (Europol) hazırlanan "2019 İnternetten İşlenen Değerlendirmesi Raporu (IOCTA)" raporuna göre, siber suçların ekonomiye verdiği zararda artış yaşanırken, suçlular daha yüksek profilli hedeflere saldırı düzenliyor.

Europol tarafından hazırlanan "2019 İnternetten İşlenen Değerlendirmesi Raporu" yayımlandı.

Raporda, siber suçların ekonomiye verdiği zararın arttığı, suçluların daha yüksek profilli hedeflere saldırı düzenlediklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Siber suçların büyük çoğunluğunun teknolojik gelişmelerden değil, mevcut sistemdeki açıklardan kaynaklandığı belirtilen raporda, "Yeni teknolojilere ve yapay zekaya odaklanırken aynı zamanda mevcut siber alanı da daha güvenli hale getirmeye yönelik önlemler alınması gerekir." denildi.

En yaygın görülen siber suçun, kullanıcılara ait şifre ve bilgilerin ele geçirilip değiştirildikten sonra fidye karşılığında kullanıcılara geri verilmesi olduğu aktarılan raporda, yetkili makamların kripto paralar ve yeni tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

Europol'ün bu yılki değerlendirme raporu; bireyleri ve devletleri hedef alan tehditler, IoT açıkları, online erişilebilirliği engellemeye yönelik DDoS saldırıları başta olmak üzere yeni siber tehdit eğilimlerine dikkati çekiyor.





- "Siber suçlara karşı bir arada hareket etmeliyiz"





Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Siber suçlara karşı bir arada hareket etmeliyiz. Çünkü bu sadece devletlerin değil, herkesin sorumluluk sahibi olduğu bir alan." ifadelerini kullandı.

Avramopoulos, çocuk istismarının internet üzerinden yayılmaya devam ediyor olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

AB Komisyonu'nun Güvenlikten Sorumlu Üyesi Julian King de siber suçların arttığını, diğer konvansiyonel suçlarla bir arada işlenerek daha büyük bir tehdit haline geldiğini vurguladı.