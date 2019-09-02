Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı

Son zamanlarda artan şiddet olayları kadınların, savunma sporuna ilgilerini artırdı. Dövüş sanatıyla kadınlar korku, öfke ve depresif hareketler karşısında kendilerini nasıl ifade edebileceklerini öğrenirken, kapkaç ve kesici aletli saldırılara karşı nasıl korumaları gerektiği de uygulamalı olarak anlatıldı.

Son zamanlarda gündeme yansıyan şiddet olayları kadın ve çocukların, dövüş sanatlarına olan ilgilerini artırdı. Hem spor yapmak hem de kendilerini tehlikelere karşı korumak isteyen kadınlar ve çocuklar, Çin dövüş sanatı olan Wing Chun’u öğrenmek için kursa başladı. Grup halinde verilen eğitimlere katılanlar 6 ay ile 12 ay arasında aldıkları eğitimle tehlikelerden korunabilecek duruma gelebiliyor. 12 ile 50 yaşındaki kadınların ve çocukların tercih ettiği Wing Chun antrenmanları hafta da 4 gün yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Kadınlar, hem Çin dövüş sanatını öğrenirken, hem de kendilerini tehlikelere karşı koruma yöntemlerini de geliştiriyor. Kadınlar, sadece tehlike esnasında nasıl kendilerini savunacaklarını değil, korku, öfke, depresif hareketler karşısında kendilerini nasıl ifadede edebileceklerini de öğrenmiş oluyor. Ayrıca, kadınların öz güvenleri, düşünme ve hızlı karar verme kabiliyetleri de artıyor.

300 yıllık bir savunma sanatı olan Wing Chun’u kadınlara öğreten başantrenör Aydın Erdem, kadınların kapkaç sırasında ve kesici aletle saldırı sırasında kendilerini nasıl korumaları gerektiğini uygulamalı bir şekilde anlattı.

“KADINLAR, KENDİLERİNİ KORUYACAK BİR YAPI KAZANIYORLAR”

28 yıldır savunma sporlarıyla ilgilenen Wing Chun başantrenörü Aydın Erdem, ”Wing Chun sadece bir dövüş sanatı ya da savunma sistemini kapsayan bir eğitim değil. Wing Chun’u ile psikolojik bir takım kontrol yöntemlerinin olduğu, korku, öfke kontrolü, sakinlik, depresiflik ve baskı altında kendilerini kolay ifade edebilme gibi yöntemlerde öğretiyoruz. Kadınlar kas yapısı olarak ve kilo olarak erkeklerden oldukça zayıf. Kuvvetle yapılan dövüşlerde genellikle erkeklere karşı pek şansları yok. Wing Chun çok fazla kuvvete dayanmıyor. Kuvveti doğru kullanma yöntemine dayanıyor. Kendilerini korumak konusunda yeteneklerini oldukça gelişiyor. Hızlı ve kısa sürede öğrenebiliyorlar. 6 ay ile 12 ay gibi sürede hem kendilerini korumayı öğreniyorlar. Hem de fiziksel ve ruhsal olarak güçleniyorlar. Tehlikeyi daha çabuk algılaya biliyorlar” şeklinde konuştu.

“KENDİLERİNİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE DIŞARIDA KORUMAK İSTİYORLAR”

Kadınların fiziksel olarak güçlenmesi gerektiğini söylen Erdem, “Wing Chun da biz içsel refleks sistemini ve içsel enerji yöntemini çok kullanıyoruz. O yüzden kadınlar erkekler arasında ki kuvvet farkını ortadan kaldırmış oluyoruz. Kendilerini koruyacak bir yapı kazanıyorlar. 15 yaşından 50 yaşına kadar kadınlar var. Her yaştan insan yapabilir. Çünkü zorlayan hareket yok. Eğitimler haftada 4 gün 1.5 saat sürüyor. Burada ki bizim amacımız buraya gelen kadınlar, dışarıda şiddete ve tacize karşı güçlü olmak istiyorlar. Kadınların fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor. İyi bir denge kazanmaları lazım. Baskı geldiği zaman kadınların yere düşme olasılıkları çok yüksek. Kendilerini etkili bir şekilde dışarıda korumak istiyorlar. Wing Chun ile bunu yapabilirler” diye konuştu.

“ÖZ GÜVENİNİZ ÇOK FAZLA YERİNE GELİYOR, CESUR OLUYORSUNUZ”

İstanbul’a çalışmak için gelen Esra Alıcıoğlu, büyük bir şehirde yaşamanın verdiği zorluklardan dolayı Wing Chun yapmaya başladığını söyleyerek, toplu taşıma aracında sözlü bir tartışma esnasında kolundan tutmaya çalışan bir şahsı engellediğini söyledi.

Kadınlara tavsiyelerde bulunan Wing Chun eğitmen asistanı Esra Alıcıoğlu, “Bu spora İstanbul’a yeni taşınmıştım. Büyük bir şehirde yaşamanın verdiği zorluklardan dolayı kendimi korumak amacıyla böyle bir spora başladım. Kendinizi savunmanın tekniklerini çok iyi bir şekilde öğreniyorsunuz. Dışarıya çıktığınızda gayet pratik bir şekilde bunu uygulayabiliyorsunuz. Öz güveniniz çok fazla yerine geliyor. Cesur oluyorsunuz. Küçük çaplı bir olay yaşadım. Toplu taşıma aracındaydım. Sözlü bir tartışma oldu ve kolumdan tutmaya çalışırken ben de o şahsı engelledim. 5 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Cesur olsunlar kendi kendilerini koruya bilirler. Bunun için yerlerinde oturmasınlar her hangi bir spor değil daha etkili olabilecek bir dövüş sanatı seçsinler, herkese karşı kendilerini koruyabilirler. Wing chun’u kesinlik tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TAVSİYE EDİYORUM BENCE HERKES GELSİN”

1 yıldır Wing Chun yapan 12 yaşındaki Feyza Öztabak, “Babam daha önceden yapmıştı. Evde onunla birlikte çalışıyordum. 1 yıldır da buraya geliyorum. Ben daha çok güçlendiğimi hissediyorum. Tavsiye ediyorum bence herkes gelsin” dedi.

(İHA)