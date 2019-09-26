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Sigara içen 5 bin sürücüye ceza

- Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki, "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı

Genel 26.09.2019, 11:21
Sigara içen 5 bin sürücüye ceza

ANKARA (AA) - Emniyet ve jandarmanın yurt genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması" kapsamında, 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun"unda yer alan tütün ürünlerinin, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu araçlarında tüketilemeyeceği ve buna aykırı hareket edenlerin Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre cezalandırılacağına ilişkin hüküm uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı "Dumansız Araç Uygulaması" yapıldı.

Bu yıl ilk kez yapılan uygulamaya, 37 bin 65 personel katıldı. Denetimlerde, 169 dedektör köpek de kullanıldı. Araçlarda tütün kullanımı denetimi yapmak, aranan şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla yapılan uygulama kapsamında, 150 bin 381 araç kontrol edildi.

Kontroller sonucu, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Eksikliği ya da kusuru tespit edilen 9 bin 10 araç için idari para ceza verilirken, bin 866 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada, 365 bin 153 kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken, silahlı terör örgütüne üye olmaktan bir, adam öldürmekten 2, uyuşturucu suçlarından 11, hırsızlıktan 19, dolandırıcılıktan 11, yağma/gasptan 3, çocuğun cinsel istismarından bir, diğer suçlardan 645 olmak üzere toplam 693 aranan şüpheli yakalandı.

Çeşitli nedenlerle haklarında adli işlem yapılan 84 kişiden 16'sı da gözaltına alındı.

Çalışmalar sırasında 2'si çocuk 6 kayıp kişi bulundu, çocuklar ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 3 av tüfeği, 22 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 30 kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3 bin 160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.

#dumansız araç uygulaması #Emniyet Genel Müdürlüğü #İÇİŞLERİ Bakanlığı #Jandarma Genel Komutanlığı
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