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Siirt'te terör operasyonu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu

- Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi - Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu

Genel 29.09.2019, 20:27 29.09.2019, 20:30
Siirt'te terör operasyonu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu

ANKARA (AA) - İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

#8 terörist etkisiz hale getirildi #İÇİŞLERİ Bakanlığı #Siirtte terör operasyonu
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