Son Dakika
Siirt'te terör operasyonu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu
- Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi - Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu
Genel 29.09.2019, 20:27 29.09.2019, 20:30
ANKARA (AA) - İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.
Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:13
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Konyaspor
|6
|9
|6. Galatasaray
|6
|9
|7. Başakşehir
|6
|8
|8. Denizlispor
|6
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Ankaragücü
|6
|8
|11. Çaykur Rizespor
|6
|8
|12. Malatyaspor
|6
|7
|13. Kasımpaşa
|6
|7
|14. Trabzonspor
|5
|6
|15. Beşiktaş
|5
|5
|16. Göztepe
|5
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|9
|8. Fatih Karagümrük
|6
|9
|9. İstanbulspor
|6
|9
|10. Altay
|6
|9
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Deportivo Alaves
|7
|8
|13. Real Betis
|7
|8
|14. Getafe
|7
|7
|15. Levante
|6
|7
|16. Osasuna
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2