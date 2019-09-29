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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

- Siirt'in Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi

Genel 29.09.2019, 02:03
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

#Baykan #JÖH timleri #Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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