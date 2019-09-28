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Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

- Eruh ilçesi kırsalında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Genel 28.09.2019, 20:21
Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
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SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, dün İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen, 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesine erzak ve malzeme götürmeye çalıştıklarının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bu teröristlerle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle İ.T, Z.T, Ş.D, A.D. ve E.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda yapılan aramada, yakın hava desteğinde bombanın düştüğü noktalarda, 4 piyade tüfeği, 2 el bombası, 3 şarjör, ses kayıt cihazı, 2 not defteri, 4 termal elbise, 3 sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunduğu aktarılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanların muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği kaydedildi.


#eruh #operasyon #siirt
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