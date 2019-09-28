Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
- Eruh ilçesi kırsalında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi
SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, dün İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen, 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, operasyonda yapılan aramada, yakın hava desteğinde bombanın düştüğü noktalarda, 4 piyade tüfeği, 2 el bombası, 3 şarjör, ses kayıt cihazı, 2 not defteri, 4 termal elbise, 3 sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunduğu aktarılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanların muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği kaydedildi.
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