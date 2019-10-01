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Siirt'teki terör örgütü operasyonu

- Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu belirlendi

Genel 01.10.2019, 22:11
Siirt'teki terör örgütü operasyonu
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ANKARA (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Eylül'de, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Serhat Iğdır" kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi.

Operasyonda ayrıca etkisiz hale getirilen ve kimliği tespit edilen diğer teröristin ise "Zinar Zagros" kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu bildirildi.

#Gri listedeki terörist #İÇİŞLERİ Bakanlığı
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