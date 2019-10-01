Siirt'teki terör örgütü operasyonu
- Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu belirlendi
Genel 01.10.2019, 22:11
ANKARA (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu tespit edildi.
Operasyonda ayrıca etkisiz hale getirilen ve kimliği tespit edilen diğer teröristin ise "Zinar Zagros" kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu bildirildi.
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