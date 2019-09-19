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“Sil-Süpür“ cihazıyla mazgalları temizlemeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Tasarladığı proje ile yer altı sularının toprakla buluşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 6'ncı sınıf öğrencisi Ayçin Güzey, "Sil-Süpür" isimli projesini TEKNOFEST İstanbul'da sergiliyor.

Genel 19.09.2019, 09:52 19.09.2019, 12:29
“Sil-Süpür“ cihazıyla mazgalları temizlemeyi hedefliyor
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İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Tasarladığı proje ile yer altı sularının toprakla buluşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 6'ncı sınıf öğrencisi Ayçin Güzey, "Sil-Süpür" isimli projesini TEKNOFEST İstanbul'da sergiliyor.

Yürütücülüğünü AFAD'ın üstlendiği TEKNOFEST İstanbul'daki "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"na tek başına katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Güzey, "Sil-süpür" isimli projesi ile geliştirdiği cihazla, sokaklardaki mazgalların sistemli bir şekilde temizlenmesini hedefliyor. Belediyelerin kullanımı için elektronik olarak tasarımı yapılan "Sil-Süpür" isimli cihaz ile sensör sayesinde mazgallara giren nesneler, merkeze alarm olarak aktarılarak temizlenmesine yardımcı oluyor.

Proje hakkında bilgi veren Güzey, "Sokaktaki mazgalların tıkandığını algılayan bir proje yaptım. Ultrasonik sensör okuma yapıyor. Okumayı yaparken belirtilen mesafedeki cisim algılanınca o mazgalın GPS'i alınıyor merkeze gönderiyor böylece mazgal temizleniyor. Belediyelerdeki insanlar gelip temizledikledikleri için sil süpür ismini verdim." dedi.

- Amaç kuraklıkla başa çıkabilmek

Amacının kuraklıkla mücadele etmek olduğunu, yağmur suyunun toprakla buluşmasını sağlamayı planladığını anlatan Güzey, "Böylece yağmur sularının yer altına girerek mazgalların açılmasını sağlayıp kuraklık ve selin zararlı etkilerini ortadan kaldırmış oluyoruz." dedi.

Cihazı kullanmak için kontrol edilmek istenen yükseklik girilerek LCD ekrana yazılıyor. Ultrasonik sensör okuma yaptıktan sonra, belirtilen mesafede cisim ya da su algılanınca GPS koordinatları alınıyor. Mazgallardaki bu durum, merkeze alarm olarak koordinat bilgileri ile birlikte gönderiliyor.

AFAD tarafından yürütücülüğünün yapıldığı "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması" TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde devam ediyor. Yarışma ile bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle buluşturulması hedeflenerek ortaya projeler çıkarılması bekleniyor. Yarışma ile aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde eğitim, sağlık, ulaşım, çevre, afet yönetimi ve benzeri alanlara ilişkin sorunları çözmek, su bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak ve teknolojileri özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirmek hedefleniyor.

#AFAD #SilSüpür #TEKNOFEST
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