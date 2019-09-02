Son Dakika
Otomobilden 49 bin 730 adet hap çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Uyanık olmak zorundayız"
Şenol Güneş: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın”
BM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Hatayspor'da transfer
Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı başladı

Silahtarağa Tüneli'nde bakım çalışması

- Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, 8 saatliğine ulaşıma kapatılacak

Genel 02.09.2019, 14:33
Silahtarağa Tüneli'nde bakım çalışması
banner63

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın gece çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa trafiğini rahatlatan Silahtarağa Tüneli'nin aydınlatma sisteminde bakım-onarım çalışması yapılacak.

Tünel, çalışma nedeniyle yarın 22.00 ile çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 8 saat, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

#İbb #Silahtarağa Tüneli
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@