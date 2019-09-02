Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Silahtarağa Tüneli'nde bakım çalışması
- Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, 8 saatliğine ulaşıma kapatılacak
Genel 02.09.2019, 14:33
İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın gece çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Tünel, çalışma nedeniyle yarın 22.00 ile çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 8 saat, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Yeni Sayımız