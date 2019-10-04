Şile Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "(İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalar) Bu arkadaşlarımızın her birisi sınav kazanarak işbaşı yapmış. Ne yazık ki o arkadaşlarımız işlerini, ekmeklerini, geleceklerini kaybetti" - "Biz bu mücadeleyi dün Bolu'da yaptık. 127 gün eylemden sonra arkadaşlarımız işe döndüler. İstanbul'da da arkadaşlarımız işe dönünceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"
İSTANBUL (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara ilişkin, "Bu arkadaşlarımızın her birisi sınav kazanarak işbaşı yapmış. Ne yazık ki o arkadaşlarımız işlerini, ekmeklerini, geleceklerini kaybetti." dedi.
Hak-İş ile Şile Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi, Şile Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı.
İmza töreninde konuşan Arslan, taşeron sistemin sona ermesi konusunda uzun yıllar mücadele verdiklerini anlatarak, bir zamanlar kamunun hizmetlerinin taşeron şirketler üzerinden yapıldığını söyledi.
Buna itiraz ettiklerini aktaran Arslan, taşeron sisteminin hem kamu hem ülke hem de çalışanlar için sorun olduğuna inandıkları için 10 yıl önce mücadele başlattıklarını dile getirdi.
Arslan, o mücadelenin bugün meyvelerini topladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "31 Mart'tan bu yana mücadele içindeyiz"
Arslan, İstanbul'da bazı belediyelerle masaya oturamadıklarını belirterek, "Özellikle CHP'li belediyelerde ne yazık ki toplu pazarlık masasına oturmadık. Oturmuyorlar, neden? 696 ortada, 'biz masada olmak istemiyoruz.' diyorlar. Sayın Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın, bu belediyenin zorluklarına rağmen, toplu pazarlık masasına oturup, kararnamenin ötesinde ve üstesinde birtakım düzenlemeler yapması, bizim için çok değerlidir. İlk sözleşmeyi burada yapıyoruz, son olmayacak. Biz İstanbul'da 31 Mart'tan bu yana 24 saat meydanlarda, sokaklarda bir mücadelenin içindeyiz. Yaklaşık 4 bin civarında arkadaşımız işini kaybetti." diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara değinen Arslan, işçilerin sadece seçime yakın işe girdikleri için hiç kusurları olmadığı, soruşturma geçirmedikleri, haklarında disiplin işlemi yapılmadığı ve hiçbir gerekçe olmadığı halde işlerini kaybettiklerini söyledi.
Bu işçilerin her birinin 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ayında belediyede işe başladıklarını dile getiren Arslan, "Arkadaşlar, İş-Kur'dan başvuru yapmışlar, yazılı, sözlü sınavlar, soruşturmalar, güvenlik soruşturmaları... Süreç seçim öncesine denk gelmiş. Bu arkadaşlarımızın her biri sınav kazanarak işbaşı yapmış. Ne yazık ki o arkadaşlarımız işlerini, ekmeklerini ve geleceklerini kaybetti. Biz dün Bolu'da, bugün İstanbul'dayız. Yarın başka yerde olacağız. Kim, mazlum ve mağdurların üzerinde, bir hesap yaparsa bilsin ki karşısında bizi bulur. Biz bu mücadeleyi dün Bolu'da yaptık. 127 gün eylemden sonra arkadaşlarımız işe döndüler. İstanbul'da da arkadaşlarımız işe dönünceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Törenin sonunda toplu iş sözleşmesi, Mahmut Arslan ile Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından imzalandı.
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