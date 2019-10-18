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Şile'de batan kuru yük gemisinin sanıkları 15'er yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Genel 18.10.2019, 16:37 18.10.2019, 16:50
Şile'de batan kuru yük gemisinin sanıkları 15'er yıl hapis istemiyle yargılanıyor

İSTANBUL (AA) -Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Refik Telci ile diğer sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki ailelerin avukatlarından Ömer Faruk Bostancı, kazanın üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, "Geciken adalet, adalet değildir. Sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesini istiyoruz. Kasten adam öldürme suçundan işlem yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Refik Telci de olaydan önce tanımadığı Nihat isimli bir kişinin kendisini aradığını belirterek, "Gemilerini kullanmak üzere bana iş teklifinde bulundu. Ben sertifikamın süresinin bittiğini, çalışamayacağımı söyledim. Telefonu kapattım. Aynı kişi beni sonra tekrar aradı. 'Sertifikanı yenilediğin takdirde bizimle çalışmak istiyorsan çalış' dedi. İkinci telefondan sonra 'hemen kursa başla' dedi. Nihat isimli kişi başka yerde çalışmamam için hesabıma 2 bin lira yatırdı. Ben o tarihte Nihat isimli kişinin geminin kaptanı olduğunu bilmiyordum. Bu şahıs gemi kazasında vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Sanık Telci'nin avukatı Mücahit Erdal ise "Benim müvekkilim belgesini kimseye kiralamamıştır. Zaten süresi dolan belgeleri kendisi kullanamayacağı için başkasına kiraya vermesi de söz konusu olamaz. Belgeyi kiralasa parayı peşin alması lazım. Böyle bir para alınmamıştır. Para sonradan gönderilmiştir. Açıklamada avans olarak verildiği yazılıdır." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Taraf avukatlarının mahkemeye gelen yazılara karşı beyanlarını sunduktan sonra dava dosyanın gemi hukukundan anlayan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilerek, olayda sanıkların kusurunun bulunup bulunmadığının tespit edilerek rapor düzenlenmesinin istenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#Bilal Bal isimli kuru yük gemisinin batması #dava
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