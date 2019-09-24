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Silivri Belediyesinden deprem açıklaması
Silivri Belediyesinden 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili yapılan açıklamada, “Depremi dört ayrı deprem gözlem evinden takip ediyoruz” denildi.
Genel 24.09.2019, 13:38
Açıklama Silivri Belediyesinin sosyal medya hesabından yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “İlçemiz sınırları içinde hissedilen deprem, Marmara denizinden geçen Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara orta segmentinde gerçekleşmiştir. Meydana gelen bu doğal afetin beklenen büyük Marmara Depremi için öncü olduğunu söylemek mümkün değildir. İlçemizde bulunan deprem istasyonlarımız aracılığıyla süreci takip ediyoruz. İlçe merkezimizde hissedilen depremin takibini dört ayrı deprem gözlem evimizin yetkilileri aracılığıyla takip etmeye devam edeceğiz. Herhangi bir hasar yaralı bilgisi can ve mal kaybı bilgisi belediyemize ulaşmamıştır.”(İHA)
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